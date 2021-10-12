Министерская встреча в нормандском формате может пройти уже в ближайшие недели

Министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели, заявили в понедельник в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году», — отмечается в сообщении.
В нем указывается, что участники состоявшихся в понедельник телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите. «Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной», — подчеркивает Елисейский дворец.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также в Украине сообщили о состоявшемся разговоре в режиме видеоконференции между президентом Украины Владимиром Зеленским, Меркель и Макроном.
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