Россия предложила США взаимно снять ограничения для дипломатов

Ограничительные меры, которые ввели Россия и США в отношении посольств и других дипломатических представительств друг друга, должны быть сняты. Такое предложение озвучил замглавы МИД России Сергей Рябков на прошедшей в Москве встрече со старшей замглавы Госдепа Викторией Нуланд, сообщается на сайте российского ведомства.
«Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — сказано в сообщении министерства.
Согласно заявлению МИДа, работе дипмиссий стороны уделили особое внимание. Российская сторона указала, что ответит на все «враждебные антироссийские действия», однако заверила, что не стремится к ухудшению отношений. Но подобная эскалация может произойти, сочли в МИДе, если США продолжат вести «конфронтационную линию».
Как на такие заявления отреагировала Нуланд, в российском ведомстве не уточнили.
В мае, после того как США ввели в отношении России новый пакет санкций, который предусматривал высылку десяти российских дипломатов и другие ограничения, российское правительство опубликовало список стран, которые считает недружественными России, туда вошли США и Чехия. Документ ограничил возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян. В американском посольстве в начале августа сообщили, что число консульских сотрудников пришлось сократить на 75%. Дипмиссия также посоветовала россиянам обращаться за неэмиграционными визами в посольства США в других странах из-за нехватки сотрудников в России.
К концу сентября в консульском отделе американского посольства работал только один человек.
В начале августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил о требовании американских властей, чтобы страну покинули 24 российских дипломата. Антонов отметил, что дипломаты вернутся в Россию без прибытия замены, поскольку США «внезапно ужесточили» процедуру получения виз. По его словам, Вашингтон намерен «выдавливать» сотрудников МИДа с помощью задержек в продлении просроченных виз.
Позднее заместитель генерального консула России в Нью-Йорке Вячеслав Славкин рассказал, что из-за отказа США выдавать визы российским дипломатам количество сотрудников в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке сократилось почти в три раза.
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