Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по новому делу

Суд избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в новом деле о госизмене и финансировании терроризма.

«В удовлетворении ходатайства (прокуратуры — ред.) отказать. Применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно», — заявила председательствующая судья.

Срок домашнего ареста определен до 7 декабря.

Прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

В то же время адвокаты выступали против такого размера залога, мотивируя это тем, что все финансовые ресурсы Медведчука заблокированы из-за санкций СНБО.

Как известно, Медведчук уже находится под домашним арестом по делу о государственной измене, по которому ему грозит 12 лет тюрьмы.

В новом деле Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн гривен.