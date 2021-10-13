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Во что «одеть» iPhone?

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Во что «одеть» iPhone?

Компания Apple выпускает качественную продукцию, ее гаджеты не боятся воды, на них ставятся ультрасовременные защитные стекла, оберегающие экран от царапин и ударов, а корпус прочный и надежный. Но все-таки о дополнительной защите в виде чехла стоит позаботиться. К тому же такая «одежда» сделает аксессуар уникальным и непохожим на остальные.

Силиконовый чехол – надежная защита и долговечность

Уже совсем скоро стартует открытая продажа Айфон 13 Про Макс в АЛЛО, и можно смело начинать присматривать аксессуары на новый гаджет. Силиконовые чехлы – самые популярные. Они отлично поглощают кинетическую энергию во время падений и ударов. Кроме того, такие аксессуары для Айфонов имеют еще ряд дополнительных плюсов:

  • комфорт — он не скользит и не прилипает к коже, а его нежная текстура очень приятна на ощупь;
  • отлично переносит перепад температур и не теряет первоначальных характеристик;
  • такой чехол очень легкий и имеет минимальную толщину;
  • легко надевается и снимается;
  • большой выбор — производители предлагают прозрачные модели, аксессуары разных цветов и оттенков, с картинками и стразами.

При таком обилии достоинств эти чехлы еще и доступны. Да и купить их можно как на сайтах, так и в офлайн-магазинах.

Авторские чехлы – индивидуальность в каждой детали

А сейчас речь пойдет об уникальных чехлах с авторским дизайном. Такие варианты не купишь случайно, прогуливаясь по магазинам. Клиент может самостоятельно разработать дизайн с помощью специального онлайн-конструктора. Нужно только ввести модель своего Айфона, и приложение сразу определит нужные размеры. Дальше автору нужно загрузить фото или картинку высокого разрешения. Также можно изменить цвет фона, прозрачность, добавить текст.

Изображение наносится с помощью УФ-печати. Оно отличается износостойкостью, не боится влаги и долгое время сохранит первоначальный вид. Также к достоинствам относятся яркие насыщенные цвета. Возможность же делать объемные картинки позволяет создавать по-настоящему эксклюзивные и эффектные чехлы. А изображение может быть каким угодно, даже фото из личной галереи.

Авторский чехол – лучший способ проявить свою индивидуальность, чувство стиля, сделать свой гаджет по-настоящему уникальным. Именно поэтому большинство владельцев «яблочных» телефонов выбирает такие чехлы. Конечно, эти модели делают только под заказ, но время изготовления всего 1-2 дня, поэтому сильного дискомфорта вы не испытаете.

Компания Apple выпускает качественную продукцию, ее гаджеты не боятся воды, на них ставятся ультрасовременные защитные стекла, оберегающие экран от царапин и ударов, а корпус прочный и надежный. Но все-таки о дополнительной защите в виде чехла стоит позаботиться. К тому же такая «одежда» сделает аксессуар уникальным и непохожим на остальные.

 

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