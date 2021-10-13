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В Украине за сутки еще 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19

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В Украине за сутки еще 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 588, медработников — 288). Также за минувшие сутки: госпитализирован — 4 901 человек; летальных случаев — 471; выздоровело — 6 462 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, выздоровели 2 304 361 человек, летальных случаев — 59 523.

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С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу — 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 959 836 прививок.

При этом, в Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

коронавирус
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