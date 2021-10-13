Европа готовит ответ на энергетический кризис

Еврокомиссия в ответ на энергетический кризис предложит изучить создание механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов ЕС, а также ввести краткосрочные меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил в среду ТАСС европейский дипломатический источник, подчеркнув, что эти вопросы будут вынесены на саммит ЕС 21-22 октября.
«Еврокомиссия представит сегодня пакет мер по реагированию на энергетический кризис, который будет включать краткосрочные целевые меры поддержки потребителей энергии, а также запуск обсуждения между странами ЕС возможностей создания механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов. Обсуждение этих вопросов будет вынесено на Европейский совет (саммит ЕС — Ред.) в конце октября», — сообщил он.
Предложения Еврокомиссии по реагированию на энергетический кризис не включают рекомендаций возврата к долгосрочным контрактам на поставки газа из России по фиксированным ценам, сообщил источник.
«Эта возможность не входит в набор инструментов, который будет представлен в среду», — заявил дипломат в ответ на вопрос о возможности возвращения к практике заключения долгосрочных контрактов на поставки трубопроводного газа по фиксированным ценам из России.
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