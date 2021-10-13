Россия опять поставила антирекорд по числу умерших из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984 против 973 днем ранее, до 219 329. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в среду данных местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 717, до 7 861 681.