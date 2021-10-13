Bloomberg написал о желании Путина пересмотреть правила на газовом рынке Европы

Президент России Владимир Путин считает, что в условиях газового кризиса на рынках Европы России нужно добиться от Евросоюза перехода от спотовых контрактов к долгосрочным, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Вместе с тем Кремль не рассчитывает, что за счет «газового вопроса» сможет добиться от Брюсселя каких-либо уступок в политическом плане или ослабить напряженность в отношениях с ЕС, сказал агентству источник, близкий к администрации президента.

Цена на бирже не отражает реальной стоимости газа для потребителей, поскольку через биржу проходит только небольшая часть газа. Основной поток газа из России идет в Европу по долгосрочным контрактам. К настоящему времени большинство из них включает биржевые котировки в формулу цены, однако не определяется только ими. Альтернатива долгосрочным соглашениям — спотовые контракты. Они заключаются на короткий срок и исполняются в течение нескольких суток или месяца. Цена ресурса в спотовых контрактах максимально приближена к биржевым котировкам. Основной хаб такой торговли газом в Европе — голландский TTF, где большая часть сделок совершается по формуле «на день вперед».

Кроме того, говорят собеседники Bloomberg, Россия стремится к быстрой сертификации трубопровода «Северный поток-2» для увеличения поставок газа в Германию.

Сейчас цены по долгосрочным контрактам ниже спотовых. Стоимость 1 тыс. куб. м газа на лондонской бирже ICE по состоянию на 17:00 по Киеву 13 октября составляет чуть больше $1100. При этом в конце августа «Газпром» сообщал, что прогнозная стоимость 1 тыс. куб. м газа по долгосрочным контрактам в Европе составляет $269,6. Это на 30% выше предыдущей прогнозной цены, но все еще в четыре раза меньше цен спотовых контрактов.

О том, что Россия, несмотря на это, заинтересована в долгосрочных контрактах в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил Владимир Путин. «Германия получает не по $2 тыс., не по $1,5 тыс., а по $250–230, максимум по $300 за тысячу кубов. „Газпром“ вроде даже теряет... Но производитель тем не менее заинтересован в этой стабильности. Потому что он знает, что он продаст такой-то объем как минимум по такой-то цене как минимум, и тогда он соответствующим образом выстраивает свою инвестиционную политику. И это выгодно и для поставщика, и для потребителя» — так объяснил логику России в этой ситуации президент РФ.

Один из последних долгосрочных контрактов на поставку газа, заключенных «Газпромом», — это договор с Венгрией, подписанный в конце сентября. Он рассчитан на 15 лет, в Венгрию будет поставляться до 4,5 млрд куб. м ежегодно. Контракт вызвал резкую критику со стороны Украины в связи с тем, что при поставках газа в Венгрию не будет задействован украинский маршрут транзита — газ будет идти через Сербию и Австрию.