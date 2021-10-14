Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет

Президент России Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
Она спросила главу РФ, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени», — сказал он.
Путин заявил, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — отметил российский президент.
При этом он добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. «Но никаких решений на этот счет пока не принято», — заметил Путин.
Ранее Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем будущем преемнике и планах баллотироваться на новый президентский срок. В частности, в конце июня во время прямой линии он заявил, что придет время, когда он сможет назвать достойного кандидата на пост президента.
Тогда же он напомнил, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016