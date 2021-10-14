Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет

Президент России Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Она спросила главу РФ, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени», — сказал он.

Путин заявил, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — отметил российский президент.

При этом он добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. «Но никаких решений на этот счет пока не принято», — заметил Путин.

Ранее Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем будущем преемнике и планах баллотироваться на новый президентский срок. В частности, в конце июня во время прямой линии он заявил, что придет время, когда он сможет назвать достойного кандидата на пост президента.

Тогда же он напомнил, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет.