В Украине в ближайшие дни преимущественно сухо, но не очень тепло

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять спокойное синоптическое поле, с прохладной ночью и не очень холодным днём, сообщил Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь.

В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный (на юге и востоке страны — северо-восточный), 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях до 5° мороза, в южной части 3-8° тепла; днём в Украине 10-15°.

В Киеве в пятницу без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была 24,1 в 2019г., самая низкая ночью −7,8 в 1898г.

В субботу в большинстве южных, центральных и восточных областей Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 8-13°, на юге ночью 3-8° тепла, днём 11-16°.

В Киеве в субботу без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 11-13°.