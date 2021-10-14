Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которую посетит Донецкую и Луганскую области.

«Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил», — сообщает пресс-служба президента.

Также запланировано посещение Мариуполя, где президент примет участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строятся в рамках национальной программы «Большое строительство».