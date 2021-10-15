В Украине за сутки 13 624 новых случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 4 591 человек, 202 умерло. За сутки вакцинировано 34 897 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Всего за сутки 14 октября 2021 в Украине: 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы — 15 194 человек. Зафиксировано 13 624 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 177, медработников — 170). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 4 633 человека; летальных случаев — 202; выздоровели — 4 591 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 610 899 человек, выздоровели 2 316 58 человек, летальных случаев — 60 137.
С начала прививочной кампании привито 7794189 человек, из них получили одну дозу — 7 794 187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.
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