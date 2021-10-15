В РФ новый рекорд по числу случаев коронавируса за сутки и по количеству умерших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 196, до 7 925 176. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 999 против 985 днем ранее, до 221 313. Это также новый максимум с начала пандемии.

Напомомним, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 4 591 человек, 202 умерло. За сутки вакцинировано 34 897 человек.