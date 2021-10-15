В Украине в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода без осадков

В субботу, 16 октября, в Украине будет умеренно тепло, без осадков, лишь днем в большинстве центральных и северных областей местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°; днем в Украине 10-15°, в южных и восточных областях до 17°.
В Киеве — без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 16 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 23,4 градусов тепла в 2018 году, а самая низкая ночью — на отметке 4,9 градуса мороза в 1976 году.
В воскресенье, 17 октября, в Украине без осадков. Ветер западный, северо-западный, 17 октября в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге, 17 октября и на востоке страны 3-8° тепла; днем 9-14°, в южных и восточных областях 12-17°.
В Киеве 17 октября без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.
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