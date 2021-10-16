В Украине могут начать колоть третью дозу вакцины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от COVID-19.

«Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу вакцинации как можно большему количеству взрослого населения», — сказал Ляшко в интервью интернет-изданию «Радио Свобода».

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

Ранее сообщалось, Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.