В РФ сделали более 200 миллионов тестов на коронавирус

Более 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 1,6 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 200 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 1 633 417 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 692 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.