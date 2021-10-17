В Украине за сутки более 11 тысяч новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 541 человек, 219 умерло. За сутки вакцинировано 82 200 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 16 октября 2021 в Украине: зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1086, медработников — 154) 82 200 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 48 646 человек полностью иммунизированы — 34 154 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 4 747 человек; летальных случаев — 219; выздоровели — 3 541 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 635 170 человек, выздоровели 2 325 997 человек, летальных случаев — 60 633.

С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу — 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.