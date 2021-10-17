В РФ за сутки от COVID-19 снова скончалась почти тысяча человек

За минувшие сутки в России от последствий коронавируса COVID-19 скончались 997 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Число летальных исходов за сутки оказалось близким к рекорду, который был установлен накануне. 16 октября оперативный штаб отчитался о 1002 жертвах коронавируса.
Также в России впервые за пандемию выявили более 34 тыс. заразившихся COVID-19. Коронавирус COVID-19 обнаружили у 34 303 человек.
Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа. Так, если 30 августа в России зарегистрировали 18 325 случаев инфицирования, то 9 октября — уже 29 362. Последние четыре для в этой стране фиксируют более 30 тыс. случаев заражения COVID-19.
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