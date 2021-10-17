В Украине ожидается прохладная и сухая погода

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять не очень холодная и относительно сухая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 18 октября, в Украине без осадков, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в Карпатах местами 0-3° мороза; днём 9-14° тепла, на высокогорье Карпат 4-9°; на юге страны ночью 3-8°, днем 12-17°.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 4-6°, днём 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днём (+23,1°) была в 2018 году, самая низкая ночью (-5,3°) в 1976 году.

Во вторник ночью, 19 октября, в западных, северных, центральных областях, днём в южной и восточной части порою небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днём в большинстве областей, кроме западных, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8° тепла; днём на юге и Закарпатье 8-13°, на остальной территории 5-10°.

В Киеве во вторник ночью небольшой дождь, днём без осадков. Температура ночью 2-4°, днём 7-9°.