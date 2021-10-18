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В Украине за сутки менее 10 тысяч новых случаев Сovid-19

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В Украине за сутки менее 10 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 524 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло. За сутки вакцинировано свыше 55 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 октября 2021 в Украине: зафиксировано 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 790, медработников — 122) 55 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 33 680 человек полностью иммунизированы — 22 217 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 127 человек; летальных случаев — 177; выздоровели — 3 421 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 644 694 человек, выздоровели 2 329 418 человек, летальных случаев — 60 810.

С начала прививочной кампании привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу — 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.

коронавирус
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