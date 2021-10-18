В РФ новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 325, это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 8 млн и составило 8 027 012, следует из опубликованных в понедельник данных местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в этой стране до 785 647, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 998 против 997 днем ранее, до 224 310.