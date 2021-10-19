В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в аннексированном Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в постановлении врио главного государственного санитарного врача по «Республике Крым» Дмитрия Крутикова.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров. Кроме того, согласно постановлению, вакцинацию также обязаны пройти госслужащие, сотрудники муниципальных органов власти, надзорных органов и подведомственных им организаций.