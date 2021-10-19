Украина может делать 1,5 млн. прививок в неделю

Украина способна обеспечить население вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн. прививок в неделю, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
«Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь определенных правительством уровней охвата вакцинацией», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава.
Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей — увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для населения. На этом также акцентировал президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании.
Напомним, что с начала прививочной кампании в стране привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.
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