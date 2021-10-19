Конституционный суд рассмотрит дело об увольнении своих коллег Тупицкого и Касминина

Конституционный суд Украины решил рассматривать дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ. В суд с соответствующей жалобой обратилась группа из 49 народных депутатов.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

«Конституционный суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины касательно соответствия Конституции Украины указов президента Украины (в отношении Тупицкого и Касминина — ред.)», — заявила нардеп Совгиря в своем Telegram-канале.

Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты Конституционного суда.

Нардепы обжаловали в Конституционном суде указы президента Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ, а также указы об увольнении Тупицкого и Касминина из суда.