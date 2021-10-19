РФ сейчас тратит на борьбу COVID 50 млн долларов в день

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в последние недели Россия на борьбу с эпидемией тратит в среднем около 3,6 млрд руб. (около 50 млн долларов, - Ред.) в день, сообщил министр финансов этой страны Антон Силуанов

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день», — сказал Силуанов, которого цитируют российские СМИ.

Силуанов также сообщил, что Минфин и Минздрав РФ подготовили предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы обязательного медицинского страхования.