РФ сейчас тратит на борьбу COVID 50 млн долларов в день

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в последние недели Россия на борьбу с эпидемией тратит в среднем около 3,6 млрд руб. (около 50 млн долларов, - Ред.) в день, сообщил министр финансов этой страны Антон Силуанов
«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день», — сказал Силуанов, которого цитируют российские СМИ.
Силуанов также сообщил, что Минфин и Минздрав РФ подготовили предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы обязательного медицинского страхования.
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