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В Украине за сутки почти 19 тысяч новых случаев заболевания СOVID-19

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В Украине за сутки почти 19 тысяч новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 605 человек, 495 умерло. За сутки вакцинировано свыше 226 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«19 октября от COVID-19 вакцинировано более 226 000 украинцев! За сутки в Украине: зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 447, медработников — 435), 226 587 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы — 84 446 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 5 468 человек; летальных случаев — 495; выздоровели — 7 605 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19.

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За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели — 2 344 799 человек, летальных случаев — 61 843.

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу — 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

коронавирус
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