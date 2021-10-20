СМИ узнали условие России для увеличения поставок газа в Европу

Россия связывает увеличение поставок газа в Европу, где наблюдается острый дефицит топлива, с запуском трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Газпрому и к Кремлю.

По их данным, Москва в обмен на рост поставок хочет получить от Германии и ЕС разрешение на запуск газопровода. После нескольких лет напряженных отношений с Европой российские власти едва ли согласятся на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать, уточнили собеседники издания. Они отметили, что в случае положительного решения дополнительные объемы газа будут транспортироваться в обход Украины.

В Европе неоднократно заявляли, что Россия намеревается использовать ситуацию с ростом цен на газ для того, чтобы вынудить власти дать разрешение на работу «Северного потока-2». Так, в сентябре группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» мог совершать «преднамеренные манипуляции», чтобы обратить газовый кризис в свою пользу.