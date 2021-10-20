В Украине завтра ожидается сильный ветер

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в Украине в четверг, 21 октября.

Об этом ГСЧС сообщает в Фейсбуке.

«По данным Укргидрометцентра, 21 октября днем в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Отметим, что, как сообщалось ранее, в восточных, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях 20-22 октября будет также преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.