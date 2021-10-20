Зеленский заявил об осложнении ситуации на Донбассе и призвал «быть готовыми»

Вопреки вступившей в силу в июле 2020 года договоренности о прекращении огня на Донбассе, в регионе наблюдается осложнение ситуации, отметил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в Черкасской области.

«Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы — надежно защищены», — подчеркнул президент, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский указал на стратегически важное место Госпогранслужбы и пограничной разведки в вопросах защиты и безопасности, и напомнил, что вызовы безопасности на украинской границе сегодня актуальны как никогда, ведь агрессор не отступает.

«Не реформируя наше войско, мы не сможем противостоять коварному врагу», — добавил он.