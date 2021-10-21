В США расширили перечень препаратов для третьей дозы вакцины от COVID

Медицинский регулятор США разрешил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцин против COVID-19 от компаний Moderna и Johnson & Johnson (J&J), следует из заявления, опубликованного на официальном сайте регулятора.

В документе говорится, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Минздраве США расширило применение бустерных доз вакцин от коронавируса для соответствующих критериям групп населения.

Регулятор отметил, что бустерную дозу от Moderna применять нужно «минимум через шесть месяцев» после полной вакцинации. Разрешение действует для людей в возрасте от 18 лет до 64 с высоким риском тяжелой формы инфекции и для людей от 64 и старше.

В случае с препаратом от Johnson & Johnson бустерную дозу можно применять минимум через два месяца после полной вакцинации. Данный препарат эффективен при введении одной дозы. Разрешение распространяется на людей в возрасте 18 лет и старше, говорится в сообщении регулятора.

В августе FDA разрешило массовое применение бустерных доз вакцины от коронавируса препаратов компаний Pfizer и BioNTech. Тогда в управлении сообщали, что дополнительную прививку смогут получить пациенты, которым делают трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение выдано на введение бустерной дозы вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.