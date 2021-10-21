Министры энергетики ЕС соберутся, чтобы обсудить тему газа

Еврокомиссия подтвердила проведение 26 октября внеплановой встречи министров энергетики ЕС, анонсированной 13 октября, для обсуждения чрезвычайной ситуации на газовом рынке и воплощения в жизнь итогов саммита ЕС 21-22 октября. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

«Министры энергетики ЕС проведут внеплановую встречу для обсуждения ситуации на газовом рынке и реализации итогов Европейского совета (саммита ЕС — Ред.) по энергетике, который пройдет 21-22 октября в Брюсселе», — отмечается в заявлении.

На саммите лидеры Евросоюза должны одобрить пакет предложений Еврокомиссии по реагированию на энергетический кризис в Европе.