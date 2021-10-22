В Украине уже на этой неделе сильно похолодает

В пятницу, 22 октября, в Украине преимущественно без осадков, температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, на юге страны до + 22°. В то же время с 24 октября в Украине ожидается снижение температуры.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 22 октября переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7 −12° тепла, днем 14-19°, на юге страны до + 22°», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 23-24 октября переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 23 октября в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура 23 октября на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 12-17°, на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, в западных областях 5-10°; 24 октября в Украине снижение температуры: ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на юге и юго-востоке страны ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

25-26 октября в Украине ожидается холодная без осадков погода: температура ночью 25 октября от 3° тепла до 3° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье, 26 октября в большинстве областей 0-6° мороза, на крайнем востоке до 9° мороза; днем 5-11° тепла, в западных областях 8-14°.

В столичном регионе 22 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью около 10°, днем 16-18°; по области ночью 7-12°, днем 14-19°.

23-24 октября в столице также ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 23 октября местами порывы 15-20 м/с. Температура 23 октября ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; 24 октября понижение ночью до 0-5 ° тепла, днем до 5-10°.

25-26 октября в Киеве будет холодная без осадков погода: температура ночью 25 октября от 2° тепла до 3° мороза, 26 октября 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.