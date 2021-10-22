Цена на газ в Европе держится на уровне около 1000 долларов за тысячу кубов

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне примерно 1050 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1048,3 доллара за тысячу кубометров, в течение получаса торгов практически не менялась.

В четверг торги закрылись на уровне 1053 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.