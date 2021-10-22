Генсек НАТО считает, что у России нет оснований опасаться членства Украины в Альянсе

России не надо бояться будущего членства Украины в НАТО, равно как и пытаться его предотвратить, заявляет генеральный секретарь Организации Северно-Атлантического договора Йенс Столтенберг.
В пятницу в Брюсселе по окончании двухдневного заседания министров обороны стран-членов организации, комментируя по просьбе журналистов высказывания президента России Владимира Путина о том, что членство Украины в Альянсе будет представлять угрозу РФ, генсек сказал: «Нет (РФ не нужно бояться вступления Украины в Альянс — Ред.). Частично потому, что НАТО — оборонный альянс, а также частично потому, что это Украина и союзники по НАТО будут решать, когда Украина готова присоединиться к альянсу. Никакая другая страна не имеет право ни вмешиваться, ни сказать „нет“ этому процессу».
Столтенберг подчеркнул, что Украина — суверенное, независимое государство. «А суверенное независимое государство имеет право решать свой собственный путь. Поэтому это только Украина будет решать, или она хочет быть членом НАТО, и это тридцати союзникам решать, когда Украина будет соответствовать стандартам НАТО», — пояснил он позицию Альянса.
При этом генсек организации констатировал, что расширение НАТО за последние десятилетия только «привнесло мир и стабильность по всей Европе». «Поэтому нет никаких оснований, чтобы Россия опасалась или имела право применить вето или остановила суверенное государство от присоединения к Альянсу», — добавил Столтенберг.
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