ЕС введет новые санкции против Беларуси

Как отмечается в заявлении лидеров стран, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.

Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами, которых Минск нелегально переправляет в ЕС. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

«ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц», — отмечается в нем.

Как отмечается в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.

Саммит ЕС также призвал Беларусь вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов обратно.