В США задержали рекордное число нелегальных мигрантов

В США в 2021 финансовом году задержали более 1,73 млн нелегальных мигрантов на границах страны, что стало рекордом, сообщает New York Post со ссылкой на данные пограничной службы. Только за сентябрь было задержано 192 тыс. мигрантов, что на 8,5% меньше августа (тогда было произведено 209 840 арестов) и на 10,1% ниже июльского максимума (213 593 арестов).
Финансовый год в США закончился 1 октября. За отчетный период было задержано 1 734 686 мигрантов. Прошлый рекорд по числу задержанных был установлен в 2000-м финансовом году (1 643 679 человек). По сравнению с прошлогодним максимумом количество задержанных мигрантов в США выросло на 5,54%.
В августе Верховный суд США постановил вернуть правила иммиграции из Мексики времен экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о политике, по которой ищущие убежища в США жители Мексики должны оставаться в ней на время рассмотрения заявки. В конце сентября Трамп заявил, что границы США заполнили десятки тысяч нелегальных мигрантов. В происходящем он обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена.
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