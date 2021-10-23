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В статье Forbes Медведчук – главный противник диктатуры, против которого власть развязала политические репрессии

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В статье Forbes Медведчук – главный противник диктатуры, против которого власть развязала политические репрессии

Разгромная статья в Forbes — это цепная реакция на скандал Pandora Papers, когда всплыла информация о причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к офшорным схемам.

Об этом пишет политический эксперь Светлана Кушнир.

«Здесь надо уточнить, что, на первый взгляд, ничего крамольного в „Досье Пандоры“ нет. Опасен сам факт того, что на Западе приняли решение включить Владимира Зеленского и его окружение в список политиков с сомнительной репутацией. Причем, обратите внимание, авторы „досье“ сделали особый акцент на офшорных схемах Зеленского и его окружения. То есть Зеленского намеренно пристегнули к „черному списку“. Хотя особого повода для этого нет, ведь речь идет об операциях с офшорами в 2012–2019 гг., т. е. до избрания Зеленского президентом Украины.

Forbes, Pandora Papers, The Independent, Freedom House, специальный докладчик ООН по вопросам защиты права на свободу убеждений и их свободного выражения etc.

Например, авторитетная английская The Guardian обвиняет Зеленского в том, что он пришел к власти на обещании бороться с олигархами, а скандал Pandora Papers показал, что на самом деле он такой же, как Порошенко. А журнал Forbes, который читает вся мировая элита, резюмирует, что „реальная жизненная версия „Слуги народа“ не похожа не телесериал. Это провал“. Причем Forbes прямым текстом пишет, что Зеленский может быть причастен к отмыванию денег вместе с олигархом Коломойским, которого власти США „обвиняют у отмывании 5,5 млрд долл. через сеть фирм-однодневок, а затем в покупке заводов и коммерческой недвижимости по всей территории США“.

„Документы Пандоры“, попавшие в руки Международного консорциума журналистов-расследователей и ставшие достоянием Тhe Guardian в качестве составной части глобального расследования, свидетельствуют, что Зеленский точно такой же, как и его предшественники», — сделала вывод The Guardian в статье под заголовком «Разоблаченный: офшорные связи „антиолигархического“ президента Украины», — напомнила эксперт.

По ее мнению, все вместе это говорит о том, что на Западе в отношении Зеленского проводят «переоценку ценностей».

«Мы видим, что западные СМИ уже открыто пишут, что Зеленский оказался таким же, как Порошенко, что «честный президент» и «новое лицо» на самом деле тесно связан с одиозным олигархом Коломойским, против которого США вели санкции. Дальше будет больше, потому что на поверхности и вопиющая атака на свободу слова, и война против Конституционного суда, и запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, и блокада сайта «Страна», и репрессии против оппозиции в лице Виктора Медведчука и т. д.

Переоценка Зеленского ведет и к переоценке других украинских политиков. Скажем, на фоне беззакония в виде запрета ТВ-каналов и обысков у тещи Шария и «тиран» Порошенко уже не выглядит таким уж тираном. Действительно, при Петре Пятом было много нехорошего, но телеканалы «по щучьему велению, по моему хотению» не закрывали. «Революционерка» Юлия Тимошенко, которая запуталась, в оппозиции она или услужливо помогает голосами власти, как в истории с голосованием за отставку Разумкова, уже не выглядит настоящей «фурией революции». И если Зеленского уже даже на Западе (например, The Independent и Forbes) обвиняют в том, что он строит режим личной власти, то выходит, что его политические противники выступают как борцы с диктатурой. Например, статья в Forbes, где прямо пишут, что под видом «деолигархизации» Зеленский и компания на самом деле развязали политические репрессии против Виктора Медведчука, четко подает его как главного противника диктатуры. А ведь в начале 2000-х «соросята» «слепили» Медведчуку имидж «врага демократии». То есть и в данном случае мы видим переоценку отношения к конкретному политику. Да и грантоеды уже давно не воспринимаются как «истина в последней инстанции» и «светочи демократии». А это значит, что на наших глазах происходит переоценка отношения к Медведчуку в лучшую сторону — и в Украине, и на Западе.

Наконец надо быть готовым к тому, что статья в Forbes — это не «последняя ласточка». Волна негатива в отношении Зеленского на Западе началась с февраля, когда нынешний президент в нарушение закона «О санкциях» запретил вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем начал использовать санкции для войны против политических оппонентов. И все это время количество негатива в западных СМИ шло по нарастающей. Можно вспомнить и открытое письмо президента Freedom House на имя Джо Байдена по поводу репрессий украинской власти против свободы слова, и статью The Independent о том, что Зеленский строит авторитарный режим, и критику в ПАСЕ и т. д. Так что еще далеко не вечер. Зеленскому и компании стоит ждать и опасаться, откуда снова прилетит», — отмечает политолог.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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