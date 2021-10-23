Договориться с РФ по газу сможет только «тяжелая артиллерия» уровня Медведчука,– Годный

Чтобы реализовать предложение президента Владимира Зеленского для «Газпрома» увеличить объемы транзита через Украину, нужно договариваться на уровне президента РФ Владимира Путина, а такие возможности есть только у главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Так кандидат политический наук, политический эксперт Сергей Годный прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности предоставить скидку 50 % на транзит, если «Газпром» увеличит объемы поставок через украинскую ГТС, которое опубликовало Bloomberg.

Годный пояснил, что для этого нужно согласие «Газпрома», а никто из руководства РФ не будет договариваться с Зеленским & Co.

«Здесь проблема в том, что, как говорят англичане и американцы, „для танго нужно двое“. Не так давно СМИ пестрели заголовками о том, что цена на газ прыгнула до 1200, 1400, 1600, 1900 долларов и выше за тысячу кубометров. Так вот, речь идет не о сиюминутной стоимости, а о фьючерсах, т.е. контрактах купли-продажи на будущее. А это означает, что все поставки „Газпрома“ на месяцы и годы вперед законтрактованы», — сообщил эксперт.

«И проблема в том, что даже при большом желании никто не будет „по моему велению, по Зеленского хотению“ открывать вентиль и давать газ сверх нормы. И никакой ЕС здесь Украине не поможет», — добавил он.

Как написал Годный, чтобы решить вопрос стратегического значения, нужно подключать «тяжелую артиллерию».

«Решить такой стратегический вопрос можно разве что, если подключить „тяжелую артиллерию“ в лице Виктора Медведчука, потому как больше ни у кого из украинских политиков нет контактов уровня российского президента Владимира Путина», — подчеркнул эксперт.

Годный отметил, что за последние 10 лет только Виктор Медведчук смог договориться с Россией о прямых поставках газа и получить скидку 25 %.

«К слову, за последние 10 лет только Медведчуку удалось договориться с Россией по газу — потому что он использовал свои контакты и договорился лично с Путиным. Медведчук договорился о формуле „прямые поставки + скидка 25 %“ во время поездки в Москву марте 2019-го. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме глава правления „Газпрома“ Алексей Миллер еще раз публично подтвердил готовность выполнять эти договоренности. Вот откуда эта договоренность о прямых поставках „Газпрома“ и скидке 25 % для Украины», — напомнил эксперт.

По подсчетам Годного, если реализовать договоренности Медведчука, то цена на газ для Украины могла бы быть 190 долларов за тысячу кубометров в 2022 году.

«С учетом скидки 25 %, это около 190 долларов за тысячу кубометров. Согласитесь, это не 1050 долларов, как сейчас торгуются объемы природного газа на европейской бирже ICE», — подсчитал политолог.

«Что касается Зеленского и его эмиссаров, то ни с кем из них в Кремле даже разговаривать не будут. Экс-президент и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в «Коммерсанте» прямо сказал, что «переговоры с ними абсолютно бессмысленны». И никакие стенания, никакие жалобы бюрократам и чиновникам из ЕС не помогут. Европа в нынешней ситуации может оказать только моральную поддержку. В стиле «Газа нет, но вы держитесь», — пошутил эксперт.

«Решать вопрос по газу нужно на уровне первого лица — т.е. Владимира Путина — а такие возможности есть только у Медведчука», — заключил кандидат политических наук, политический эксперт Сергей Годный.