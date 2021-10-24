Последние четыре региона остаются в «желтой» зоне карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило карту зон адаптивного карантина в стране по состоянию на 24 октября, четыре региона остаются в «желтой» зоне, сообщает сайт Минздрава.

Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так, что в «желтой» зоне находится Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В «оранжевой» зоне — Киев, Волынская область, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В «красной» зоне — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.