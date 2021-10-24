В Минздраве назвали области с самой высокой смертностью от COVID-19

За минувшие сутки больше всего людей от коронавирусной болезни умерло в Днепропетровской и в Запорожской области.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

За последние сутки — 23 октября — в Днепропетровской области зарегистрировано 56 умерших от COVID-19, в Запорожской — 50. Это самые высокие среди регионов показатели смертности.

На Днепропетровщине за прошедшие сутки зарегистрировано также наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 2211, в Запорожской области — 1061.

Наименьшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Кировоградской области — 163 человека, в этом же регионе и меньше всего умерших от этой болезни — 2 человека за прошедшие сутки.

Как сообщалось, за сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1533, медработников — 237). Госпитализировано — 5 924 человека; летальных случаев — 386; выздоровели — 6 081 человек.