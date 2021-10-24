В начале недели в Украине будет холодно, но сухо

В ближайшие сутки, 25 октября, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
В этот день по всей Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.
В Киеве в понедельник — без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градусов тепла в 1923 году, самая низкая — ночью на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.
Во вторник, 26 октября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до 9° мороза; днём 7-12° тепла, на Закарпатье и на Прикарпатье до 15°.
В Киеве 26 октября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016