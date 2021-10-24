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Медведчук назвал абсурдом предложение Зеленского о его обмене

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Медведчук назвал абсурдом предложение Зеленского о его обмене

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал заявление Зеленского о своём обмене абсурдом.

«Это полный абсурд и по своей форме, и по содержанию. Предложение, которое прозвучало, я официально ответил о том, что я не нуждаюсь в обмене. Во-первых, я гражданин Украины, как бы другого не хотелось очень многим... Во-вторых, многие хотели, чтобы я покинул Украину для того, чтобы не мешал им нормально грабить страну, уничтожать и страну, и людей. Этого тоже не произойдет. Поэтому все, что они могут на сегодняшний день — незаконные уголовные преследования, политические репрессии, это то, что фабрикуется», — заявил оппозиционный политик.

Также он подчеркнул, что уголовные дела, которые возбуждены против него, являются чистой «липой», и сегодня юристы доказывают это в судах на всех уровнях.

«Я все-таки по профессии юрист и долгие годы работал адвокатом, работал в правоохранительной системе... Это не юридические термины, это не юридическая оценка, это просто какой-то абсурд, который создан из никчемных юридических претензий, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом», — отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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По его словам, выдвинутые обвинения безусловно рассыплются, так как они не имеют никаких подтверждений и доказательств, а ко всему прочему, еще и нет самого события преступления, которое пытаются ему инкриминировать.

«Поэтому, сегодня — это чистая месть, то, что имеет место уголовное преследование в отношении меня, очередное уголовное дело. Очередное абсурдное, ну, сказать без доказательств, это ничего не сказать. Это просто никчемное обвинение, которое они пытаются, вы извините за не юридическое выражение, „втюхать мне“. И самое главное, не так мне, потому что мне-то они не „втюхают“, у них не получится, а вот людям — поднять свои пиар-возможности, тем самым загасить скандал, который разворачивается по поводу коррупции во власти, оффшорного скандала и многого другого, то есть отвлечь внимание», — заключил Медведчук.

Виктор Медведчук
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