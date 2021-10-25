В Украине прохладно утром, но еще тепло днем

В Украине 25 октября осадки не прогнозируются, днем 6-11° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 6-11°тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура днем 7-9° тепла, на Киевщине днем 6-11° тепла.

Согласно прогнозу на 26-27 октября, в Украине сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до 9° мороза, 27 октября на юге местами 0-4° тепла; днем 7-12°, на Закарпатье 26 октября и на Прикарпатье, 27 октября также и в Одесской области до 15°.

В столичном регионе 26-27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

В Украине 28-29 октября осадки не прогнозируются. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза (28 октября в восточных областях 0-5° мороза); днем 8-14° тепла, 29 октября на Закарпатье и местами на Прикарпатье до 17°.

На Киевщине 28- 29 октября также без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла.