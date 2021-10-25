Немецкий посол в РФ рассказал о подготовке встречи в «нормандском формате»

Встреча глав МИД в «нормандском формате» готовится, но дата пока не определена, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в „нормандском формате“. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено», — сказал посол.

Так называемый «нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.