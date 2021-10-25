В РФ новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 930, это новый максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 8 279 573, сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло в этой стране на 1 069 против 1 072 днем ранее, до 231 669.

Таким образом, в РФ уже седьмой день подряд регистрируют свыше 1 000 смертей от новой болезни в сутки.