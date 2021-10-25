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Пассажирам межобластных автобусов без COVID-документов грозит штраф в 34 тысячи

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Пассажирам межобластных автобусов без COVID-документов грозит штраф в 34 тысячи

За отсутствие COVID-документов при межобластных автомобильных перевозках пассажирам грозит штраф до 34 тыс. грн

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в Постановление № 1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Касаются правила как регулярных, так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Также, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов. При перевозках в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

По-прежнему норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

«Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривень», — отметили в Минздраве.

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В министерстве напомнили, какие документы нужно иметь для перевозок межрегиональным транспортом в регионах с желтым и красным уровнем эпидопасности: оформленный на портале «Дія» «желтый» или «зеленый» международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации; иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые признала ВОЗ; форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил вакцинацию; международное свидетельство о вакцинации от COVID-19; отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа с момента сдачи материала на анализ.

Напомним, Кабинет Министров 11 октября 2021 года принял постановление, согласно которому в Украине с 21 октября начали действовать новые правила межобластных пассажирских перевозок.

карантин, коронавирус
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