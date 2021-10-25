ОП объясняет новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией, - эксперт

Офис президента объясняет новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией «поднять ставки в переговорах между Кремлем и Зеленским». Но никаких переговоров нет.

Об этом пишет политический эксперт Александр Зубченко.

«На телеканале олигарха Виктора Пинчука ICTV президент Украины предложил обменять Виктора Медведчука на „граждан Украины, которые находятся не в Украине“». Правда, даже в Офисе президента слегка понимают, что это неконституционно.

Поэтому Зеленский сделал «ремарку»: типа, если окажется, что у главы политсовета ОПЗЖ есть российское гражданство. «Предложение» президента Украины интересно тем, что прекрасно отражает уровень нынешней власти. Уровень дна и даже ниже. Брать в «заложники» одного из лидеров оппозиционной политической силы, представленной в парламенте второй по численности (после «квази-слуг) фракцией, — это „мощно“. Наглядная демонстрация отношения к законам, Конституции и нормам морали и этики. Хотя, о чем это я... Какие там моральные нормы! Сплошной сюр», — пишет эксперт.

Он не исключается, что какой-то «прокремлевски настроенный вредитель» из офиса Зеленского, предположительно Андрей Ермак, специально старается сделать из Медведчука единого лидера украинской оппозиции.

«Ни одного из украинских политиков, кроме Виктора Владимировича, СНБО, Госдеп, СБУ и лично президент так не прессуют. Все телеканалы, связанные с Медведчуком, закрыли. Не помогает. Санкции Совбеза ввели. Бизнес, якобы связанный с ОПЗЖ, кошмарят. Нет, не взлетают «альтернативные проекты» по разводу «электората юго-востока». Тогда влупили «пидозру» по «госизмене» и посадили под домашний арест. Не работает. Влупили вторую «пидозру» в госзмене и «содействии террористам». Попросили миллиард залога, но в суде ожидаемо проиграли и приуныли. Получается, только Медведчук настолько опасен для всех «слуг», что против него работает вся государственная машина репрессий. Обвинения, обыски, уголовные дела, задержания — все только для того, чтобы «окончательно добить» рейтинг ОПЗЖ. И все, блин, впустую.

Более того, именно действия Зеленского, который работает президентом в офисе Ермака, окончательно «идентифицировали» Медведчука в качестве реальной оппозиции. Очень легко поставить в тупик всех оппонентов, которые рассказывают об «истинной оппозиции». Кто, Петр Порошенко? Да его фамилию Венедиктова и Баканов даже побоялись назвать в контексте уголовных дел против «гетьмана». В материалах дела он именуется «неизвестным государственным деятелем». Прямо как «неизвестный мародер».

Юлия Тимошенко, которая проголосовала за отставку спикера Разумкова, выполняя указания Офиса президента, и еще вторая (после Арахамии) поддержала «тренд» на тему «свободу украинскому экс-президенту Грузии»?

Может быть, фракция «Голоса», которая распалась на враждующие организации грантососов в рамках концепции Сороса — Пинчука по легализации конопли? Это все, как вы понимаете, чисто риторические вопросы. Даже поклонники Жени Мураева начали задумываться: если он такой «ватник», то почему не под санкциями бегает, а спокойно развешивает билборды «здесь наша земля»?

Явно Офис президента работает на оппозиционный имидж Медведчука. Более того, на протяжении всего президентства Зеленского, а особенно в последний год, именно глава политсовета ОПЗЖ является ключевой фигурой в отношениях между РФ и Украиной.

ТГ-каналы, контролируемые Офисом президента, с завидной тупостью объясняют новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией «поднять ставки в переговорах между Кремлем и Зеленским». Причем никаких переговоров нет, но «ставки поднимаются». В результате без Медведчука «переговорный процесс» с Путиным вышел на невиданный уровень — Зеленский через телеканал Пинчука пытается коммуницировать с Кремлем. Причем с «неизменным успехом».

До «слуг» не дошло, что намеки уже закончились. Российский экс-президент Медведев в «Коммерсанте» прямо написал, что «переговоры с ними абсолютно бессмысленны». А Зеленский все ждет от РФ «намеков». Какие еще намеки нужны?!

В общем, это на словах Зеленский хочет и встречу «в нормандском формате», и личные переговоры с Путиным. А на деле Зеленский и компания пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать и «нормандскую встречу», и денонсировать минские договоренности, и сделать в принципе невозможными переговоры с Владимиром Путиным.

Возможно, там рассчитывали испугать главу политсовета ОПЗЖ, чтобы он попросил о «политическом убежище». Но опять просчитались. Виктор Медведчук четко заявил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского» и он никуда бежать не собирается. Короче, запутались они с репрессиями. Надо триллион залога просить. Иначе никак", - пишет Зубченко.