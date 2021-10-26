Загородний: Позиция ОПЗЖ и Медведчука однозначна – власть Зеленского должна уйти в отставку

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила большую поддержку на местных выборах, а политическая сила Президента Владимира Зеленского «Слуга народа» эти выборы проиграла. Это говорит о том, что политический и экономический курс, заявленный «Оппозиционной платформой — За жизнь» и председателем Политсовета ОПЗЖ, народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, правильный, ведь его поддерживают большинство украинцев. Об этом заявил народный депутат Украины, член Политсовета ОПЗЖ Юрий Загородний в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий подчеркнул, что ставка, сделанная гражданами Украины в 2019 году на Зеленского, была ошибочной и сегодня это уже очевидный факт.

«Позиция нашей политической силы, Виктора Медведчука, всей нашей команды однозначна: эта власть должна как можно скорее уйти в отставку. Нужно признать всем, кто голосовал за Зеленского, — они ошиблись. Я тоже голосовал за Зеленского, я признаю, что я тоже ошибся. Из тех 73% проголосовавших, думаю, больше 50% понимают, что ошиблись. По социологическим опросам, тех, кто говорит, что Украина движется не в том направлении, от 63 до 70%, то есть они разочаровались во власти и Президенте Зеленском», — сказал Загородний.

Он уверен, что курс, избранный действующей властью, при котором Украина отдается полностью под внешнее управление и превращается в «анти-Россию», является тупиковым, так как для нашей страны единственный путь, чтобы выйти из экономического, а значит, и социального кризиса, — возобновление отношений с Россией и странами СНГ.

«Медведчук заявил и обосновал новый экономический курс, новую политику относительно того, какой курс проводит нынешняя власть. Не будет экономических успехов ‒ не будет изменений внутренних: экономических, политических, социальных. Этого не будет, пока не будет возобновлено сотрудничество с РФ, странами СНГ, пока не будет решен вопрос мира, пока не будет изменена социальная политика внутри страны, пока не заработает отечественная экономика, пока не будет остановлен процесс деградации, деинтеллектуализации, деиндустриализации Украины», — подчеркнул политик.

Кроме того, он напомнил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила огромную поддержку граждан на местных выборах, а действующая власть эти выборы проиграла, что лишний раз подтверждает правильность курса ОПЗЖ.

«Власть имеет свою позицию, сегодня идет борьба между властью Зеленского и нашей политической силой. Сегодня власть устами Данилова заявила, что Украина должна стать жесткой президентской республикой, а мы говорим, что Украина должна превратиться в парламентскую республику», — констатировал Юрий Загородний.