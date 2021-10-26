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В Донецке и Луганске потребовали от властей Украины вернуть Виктора Медведчука в гуманитарную подгруппу в ТКГ

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В Донецке и Луганске потребовали от властей Украины вернуть Виктора Медведчука в гуманитарную подгруппу в ТКГ

Представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила «омбудсмен» ОРДО Дарья Морозова. В Донецке Медведчука назвали «профессиональным и договороспособным человеком»

«Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами», — отметила Морозова.

Она также напомнила, что кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет.

«Этого времени было более чем достаточно, чтобы убедиться в некомпетентности и несостоятельности переговорщиков. Нулевые результаты сегодняшнего заседания только лишний раз подтвердили, что конструктива в диалоге с нынешним представителем Киева мы не добьемся», — подчеркнула Морозова.

Напомним, представители ОРЛО готовы передать главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин. Об этом на брифинге в заявила представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева.

«За время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги», — сказала представитель ОРЛО.

«В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны «республик», — сказала Кобцева.

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Отметим, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

Виктор Медведчук, Донбасс
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