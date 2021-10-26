В НАН считают, что колоть третью дозу COVID-вакцины в Украине еще рано

На нынешнем этапе в Украине не целесообразно принимать решение о третьей (бустерной) дозе вакцины против коронавируса.

Такое мнение в эфире телеканала «Дом» высказал академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко, передает Укринформ.

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не рекомендует использовать третью дозу, кроме тех случаев, когда у человека иммунодефицитное состояние. Научные данные демонстрируют, что третья доза, как правило, приводит к увеличению количества антител против вируса. Наличие антител является важным показателем, но не решающим и не единственным в противостоянии организма коронавирусу", — объяснил он.

Академик считает целесообразным подождать с принятием решения относительно бустерной дозы в Украине не только потому, что еще первыми двумя дозами не вакцинировалось достаточное количество населения, но и потому, что следует дождаться модифицированных вакцин, которые будут эффективно реагировать на мутационные штаммы COVID-19.

«Третью дозу вакцинации, конечно, нужно было бы приберечь до момента, когда вакцина будет уже специфическая. Сейчас все-таки все вакцины, даже самые эффективные, они по-прежнему были созданы против первичного варианта коронавируса — еще Уханьского. Хотя они, конечно, помогают в борьбе и с вариантом «Дельта», — добавил Комиссаренко.

Как сообщалось, дополнительную дозу вакцины против коронавируса в Украине будут рекомендовать тем, у кого может быть слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации. При этом, как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, решение о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 пока не принято.